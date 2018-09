Voici une Information concernant le jeu Spider-Man :Il n’est pas possible qu’un jeu en monde ouvert soit totalement exempt de problèmes, mais dans le cas de l’utilisateur Nabeshin186, le jeu est assez buggé, au point qu’il devient absolument hilarant. Durant sa partie, les cinématiques sont complètement buggées et les modèles de personnages ne s'animent même pas, conduisant à des situations absolument effrayantes et souvent hilarantes.Reste à voir si ça ne concerne qu'un petite partie des joueurs...Source : https://gearnuke.com/spider-man-ps4-glitch-pure-comedic-gold/

posted the 09/09/2018 at 11:09 AM by link49