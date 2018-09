Si Capcom va frapper très très fort comme a l'E3 et a la Gamescom avec Resident Evil 2 Remake, Devil May Cry V et Mega man 11.La firme jap de légende ne va pas s’arrêter là. En effet, je ne sais pas si vous vous en souvenez encore mais le mannequin qui prête son visage a Chris Redfield dans Resident Evil 7 a tout simplement fait une grosse bourde il y a quelques mois en mentionnant une annonce d'un jeu secret au TGS 2018 sur la licence Resident Evil !Geordie Dandy (new Chris Redfield) : Je travaille actuellement sur quelque chose de plutôt gros en ce moment mais je ne peux pas dire grand chose. Cela un lien avec l'industrie du jeu vidéo. Le teaser vidéo sera diffusé en septembre et j'ai super hâte de voir le produit fini.Resident Evil 8 déjà? Mode Extra dans Resident Evil 2 Remake avec Chris ? Resident Evil Revelations 3 ? Resident Evil Outbreak Remastered Collection? Un nouveau film CGI ?Tout est possible.