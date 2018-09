J'ai acheté les deux versions du jeu Yo-Kai Watch Blasters :J'ai tous les Opus sortis chez nous à ce jour :Pour le moment, ce sont les derniers jeux que je prendrais cette année sur 3DS, sauf si Nintendo annonce les jeux Yo-Kai Watch 3 et Inazuma Eleven Go Galaxy sortent enfin chez nous en fin d'année..Source : member15179.html

Who likes this ?

posted the 09/09/2018 at 07:54 AM by link49