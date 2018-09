Apparement, Netflix a publié l'annonce du casting pour Ciri, la fille du Sorceleur (joué par Henry Cavill).Il est indiqué que Ciri devra être jouée par une actrice noire ou asiatique. Du coup les forums The Witcher sont en feu...Ça vous rappelle l'épisode de L avec Death Note ?

posted the 09/08/2018 at 09:13 PM by obi69