Voici une Information autour de la Xbox One :Microsoft est plus que confiant pour cette fin d’année. En effet, selon Aaron Greenberg, il a plus de partenariats avec les tiers cette année que Microsoft ne l’a jamais fait. Microsoft profitera des accords commerciaux pour mettre en avant les titres Battlefield V et Shadows of the Tomb Raider qui démontreront que la Xbox One X est plus puissante que ses concurrents, 40% plus puissant selon Microsoft. Digital Foundry démontera tout ça prochainement. Les joueurs pourront également jeux à d’autres titres comme Red Dead Redemption 2, FIFA 2018 ou Call of Duty : Black Ops 4, qui satisferont beaucoup de joueurs qui ont investi dans des téléviseurs 4K. Pour résumer, en ce qui concerne les lancements majeurs de titre AAA, de nombreuses grandes marques arrivent sur le marché au quatrième trimestre. En septembre, il y a Shadow of the Tomb Raider, NBA 2K19 et FIFA 19. Le mois d'octobre comprendra Call of Duty Black Ops 4, Red Dead Redemption 2, Assassin's Creed Odyssey, LEGO DC Super Villains et Starlink. Novembre sera marqué par Battlefield V, Spyro Reignited Trilogy, Hitman 2 et Fallout 76, et en décembre, il y aura Just Cause 4, sans oublier la grosse exclusivité de ce quatrième trimestre, Forza Horizon 4.Concernant le début d’année, il déclare que Sea of Thieves et State of Decay 2 ont dépassé les attentes de Microsoft. En effet, Sea of Thieves compte plus de 5 millions de joueurs, et State of Decay 2 compte plus de 3 millions de joueurs.Concernant le Game Pass, il déclare qu’il s’agit tout simplement du meilleur cadeau de vacances de fin d’année…Source : https://www.gamesindustry.biz/articles/2018-09-07-xbox-i-cant-think-of-a-holiday-that-has-more-aaa-games-in-such-a-tight-time-period