Bonjour, Dans le stockage, il y a des objets dans le bric à brac. A quoi servent t'ils ? Exemple, j'ai une petite voiture, un gant baseball (écrit en vert), un cuir yao guai, montre en or (écrit en jaune ) et l'appareil photo (écrit en bleu) Merci

posted the 09/08/2018 at 06:51 PM by gunstarred