Super Mario Odyssey aura droit à son artbook en Japonais pour le moment. Une version Anglaise sera surement disponible dans les prochains mois.Le livre contiendra pas moins de 368 pages, plus de 1 000 illustrations conceptuelles, croquis et illustrations créées pour le jeu.Le livre sera disponible le 28 Septembre pour 45€ sur PlayAsia

posted the 09/08/2018 at 04:28 PM by leblogdeshacka