Voici des Informations concernant le jeu Xenoblade Chronicles 2 :On commence par le nouveau personnage dévoilé en début de semaine, Zetta, qui est doublé par Yasuyuki Kase.Il est le frère du Roi, et par conséquent la deuxième personne la plus importante de Torna. Il est aussi l’oncle d’Addam, mais il ne semble pas avoir une haute opinion de son neveu. La rumeur dit qu’il a déjà essayé de résonner avec le cœur de Mythra, mais qu’il a échoué.Enfin, si vous téléchargez le jeu, il faudra avoir 3..2 Go d'espace libre sur votre Nintendo Switch; Il est d'ailleurs possible de le pré-télécharger maintenant sur l'eShop...Source : https://nintendoeverything.com/xenoblade-chronicles-2-torna-the-golden-country-file-size/