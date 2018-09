Suite à la liste non-exhaustive de quelques jeux non-compatibles avec la sauvegarde sur Cloud, Nintendo apporte quelques précisions. On apprend que Nintendo confirme que quasiment tous les jeux seront compatibles, mais que pour les jeux comme Splatoon 2 ou les 2 versions de Pokémon Let's Go ce sont avant tous des mesures dites de fair-play (pour empêcher les utilisateurs de tricher avec les données).Est-ce qu'il existe des jeux correspondant à par exemple Splatoon 2 (rang compétitif) ou Pokémon Let's Go (échange de données entre utilisateurs) qui sont pourtant compatible avec la sauvegarde sur Cloud sur d'autres support (Steam, PlayStation Network, Xbox Live) ?

Who likes this ?

posted the 09/08/2018 at 09:24 AM by masharu