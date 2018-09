Voici des Informations concernant le jeu Super Smash Bros. Ultimate :On commence par le Pokémon Noadkoko d'Alola, dont la taille est vertigineuse. En dépit de son apparence, il peut vous faciliter ou non la victoire en fonction de l'endroit où il est placé sur le stage.Passons au Stage Destination Finale. Bien qu'il s'agisse d'un simple stage, sans aléas ou plateformes flottantes, son arrière-plan a été adapté à ce jeu.Passons ensuite à la musique "Fortress Boss" issue du jeu Super Mario Bros. 3. Cet arrangement signé Akihiro Honda rappelle les boss qui ont tenté de barrer la route de Mario.Le Combattant Roi DaDiDou n'est pas très rapide, mais c'est l'un des combattants les plus lourds et il bénéficie d'une excellente récupération. Apparemment, c'est après une défaite contre Kirby qu'il s'est entraîné dur pour apprendre planer, un coup lui permettant de flotter après avoir pris une profonde inspiration.Le Combattant Ike possède une attaque Smash côté extrêmement puissante, mais elle le rend vulnérable, alors il faut soigneusement prévoir les mouvements de vos adversaires. Il est possible de choisir son costume issu du jeu Fire Emblem : Path of Radiance ou celui du jeu Fire Emblem : Radiant Dawn...Source : https://twitter.com/SmashBrosJP/status/1037249725379092487