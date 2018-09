Hé oui dans la vie des jeux de tennis sur PC Engine, il n'y a pas que Final Match Tennis, il y a également l'excellent World Court Tennis signé Namco !



Aujourd’hui mes petits lapins, on va parler de Pro Tennis World Court ou plutôt de sa version américaine, sobrement intitulée World Court Tennis ! Et si je veux parler de la version US plutôt que de la version japonaise, c’est qu’il y a une raison.



Mais je ne vais pas vous la dévoiler tout de suite sinon vous allez vous barrer. nan nan nan il faut que je vous tienne en haleine (même si elle est parfois mauvaise à cause vos relents gastriques).



Alors c’est vrai que quand on pense tennis sur PC Engine, immédiatement nous vient à l’esprit l’incroyable et fantastique Final Match Tennis, le titre de Human, indétrônable pendant des siècles au statut de meilleur jeu de tennis sur console.



C’est bien simple depuis Pong, on n’avait pas fait mieux et seul Virtua Tennis sur Dreamcast avait fait mieux. Oui je sais je ne suis pas impartial et ça doit vous énerver parfois mais bon je suis un inconditionnel de la PC Engine et de la Dreamcast alors forcément je manque parfois d’objectivité en matière de console grand public.



Bien sûr certains pinailleurs diront qu’il y a aussi Davis Cup Tennis des petits frenchies de Loriciels qui est sorti au format Hucard aux States en 1991 et sur support CD-Rom en 1992 au Japon. Ce titre sans être daubesque sentait quand même le réchauffé, à l’instar de Panza Kick Boxing, il faisait partie d’une série de jeux sortis sur micro-ordinateurs genre Amiga, pour ne citer que le plus illustre d’entre eux.



Final Match Tennis, par contre, c’était la référence absolue, un bijou de jouabilité et de fun sans comparaison possible. Sorti en mars 1991, il est devenu incontournable malgré des graphismes et des sons relativement pauvres. L’efficacité avant tout et un mode multi-joueurs à quatre tout simplement splendide pour peu que vous ayez des amis. Tous les coups étaient possibles smash, lob, revers et même pichenette norvégienne et le tourniquet japonais.



Bref c’était le summum Il y a aussi Power Tennis, sorti au format Hucard en 1993 et développé par Hudson soft. Il faisait partie d’une série de jeux de sport que souhaitait lancer Hudson Soft. Ils avaient compris que ça permettait de toucher un public international plus large qui leurs jeux de baseball. Pas de bol, que ça soit Power Tennis, Power Eleven ou encore Power Sports (jeux olympiques), aucun n’eu le succès de Power League (6 HuCard) et dans une moindre mesure Power Golf. Sinon pour en revenir à Final Match Tennis, notez que l’éditeur Human a sorti une compilation nommée Human Festival qui contenait un Final Match Tennis mais en version féminine ! Il n’y avait que des joueuses ! Comme quoi je ne dis pas que des conneries quand j’annonce que la PC Engine a les jeux de tennis les plus sexy !



Enfin bref, revenons à notre Pro Tennis World Court, sorti en aout 1988, il s’inspire d’un jeu d’arcade sorti la même année sur carte Namco System 1, la même carte-mère qui a permis la sortie de petits joyaux de l’arcade comme Galaga’88, Dragon Spirit, Marchen Maze ou encore Splatterhouse ! tiens donc que de jeux sortis également sur PC Engine ! Coïncidence ? Je ne le pense pas !



En effet, dans le contexte de l’époque, il faut savoir que Namco est un peu en froid avec Nintendo, trop gourmand en matière de royalties. Alors certes ça permet à Namco de se faire des brouettes d’or avec la Famicom mais quand même, le boss de Namco trouve que le boss de Nintendo abuse avec le coût de fabrication des cartouches, les deux hommes se fâchent et du coup Namco soutient à mort la PC Engine car Nec et Hudson soft sont peu gourmands en matière de royalties et demandent beaucoup moins d’argent pour la fabrication de cartouches qui en plus ne sont pas des cartouches mais des cartes super mignonnes et d’une classe absolue.



Pour les joueurs PC Engine c’est une véritable aubaine car Namco développe à tour de bras des jeux sur ce support. En 1987, un jeu de tennis nommé Family Tennis avait eu un succès fou sur Famicom mais pas de bol pour Nintendo, la nouvelle mouture tout droit issue du monde de l’arcade sortira exclusivement sur PC Engine ! Notons tout de même qu’une version du jeu d’arcade sortira sur l’ordinateur Sharp X68000, une sorte d’Amiga japonais ! C’est bien simple entre 1988 et la sortie de Final Match Tennis en 1991, Pro Tennis World Court avait obtenu le statut de meilleur jeu de tennis sur console !



Je vous propose de revenir sur ce titre en vidéo...





Gunhed TV - https://youtu.be/aNMxboa_M9o