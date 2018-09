J'ai fait un peu le point sur les dernières rumeurs autour du Nintendo Direct, et celle-ci me semblent être plutôt fiables :En y regardant de plus près, il semblerait qu'on aurait des bonus In-Game en s'abonnant au Nintendo Switch Online, avec notamment 2 nouveaux circuits pour Mario Kart 8 Deluxe !Je ne sais pas si c'est vrai, mais si c'est le cas, j'sens que les 20€/an vont passer comme une lettre à la Poste dans mon cas ^^ !Vous avez des infos autour de ce service, vous ?