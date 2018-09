Voici une Information concernant le jeu Cyberpunk 2077 :Lors d'une récente interview avec Metro, Patrick Mills a révélé que pour le jeu Cyberpunk 2077, le Studio vise un nombre similaire de quêtes et de missions identique à celui du jeu The Witcher 3 : Wild Hunt, qui, à ce stade, devrait être autour de 400. De quoi occuper les joueurs durant de très nombreuses heures...Source : https://www.gamepur.com/news/29735-cyberpunk-2077-quests-witcher-3.html

posted the 09/07/2018 at 08:12 PM by link49