Gaina annonce la production de Gunbuster 3 et du film Uru in Blue

Kubo 7 septembre 2018



Le studio Gaina, anciennement Gainax Fukushima, vient d’annoncer la production du long métrage Uru in Blue (Aoki Uru) ainsi que d’une suite à Gunbuster (Aim for the Top!).



Ces deux projets sont prévus pour les salles obscures, ainsi qu’un troisième : Akubi o Suru ni wa Wake ga Aru.

Si Gunbuster 3 n’a, semble-t-il pas encore de date de sortie annoncée (ni de nom officiel), le film Uru in Blue serait lui prévu pour une sortie mondiale à l’horizon 2022.



Gainax a commencé a travailler sur Uru in Blue en 1992 avec le réalisateur Hideaki ANNO (Neon Genesis Evangelion) au commandes ainsi que le scénariste Hiroyuki YAMAGA (Les Ailes d’Honnéamise) et le character designer Yoshiyuki SADAMOTO mais l’année suivante, le projet a été suspendu et des reprises ont successivement été annoncées en 1998, 2001 et 2013. En 2014,YAMAGA annonçait que le film était prévu pour 2018.

La nouvelle de l'année !!! (je suis toujours tout en retenue ^^) P'tin j'adore ces 2 animés (Diebuster un peu moins, mais bon ça reste vraiment bon). C'est la Gainax avait déja parlé de Uru in Blue et évoque même Top o Nerae! 3 à l'époque. Cette ci la Gaina (et non pas Gainax donc) confirment que les 2 projets sont bien en production dans la nouvelle structureSources :Des petits cadeaux ^^ :Gunbuster (Top wo nerae!)Diebuster (Toppu o Nerae 2! )Les Ailes d'HonnéamiseEt pour capter ce qu'est la Gaina (j'étais même pas au courant de cette histoire) :