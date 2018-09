On apprend via le site officiel américain de Nintendo que les jeux suivant ne seront pas rendus compatibles pour la sauvegarde des données sur le Cloud une fois le service payant Nintendo Switch Online sera opérationnel.- Splatoon 2 (Nintendo)- Pokémon Let's Go Pikachu (Nintendo/Pokémon Company)- Pokémon Let's Go Evoli (Nintendo/Pokémon Company)- NBA 2K19 (2K Sports)- FIFA 19 (EA)- Dead Cells (Motion-Twin)- Dark Souls: Remastered (Bandai-Namco).D'autres jeux devraient être susceptibles de rejoindre cette liste, je pense notamment aux "free-to-play" Pokémon Quest ou encore Fortnite, Paladin etc.