Hola les gamekyoïtes !Petit détour par mon blog (pas fréquent) pour informer ceux qui ne savent pas que cette semaine sur ARTE était une semaine "spécial Japon", avec notamment 5 épisodes d'une série appelée "le Japon vu du ciel".Pourquoi attendre le vendredi pour en parler me direz vous ? Et ben simplement parce que j'y ai pas pensé avant mec ! Dans tous les cas, vous pouvez y retrouver en replay sur leur site (en France en tout cas j'imagine), ou sur votre box TV (j'imagine aussi).Voila, sachant que pas mal de monde semble intéressé par le Japon ici, je me suis dit que ça pourrait faire des heureuxPS : Je regarde en ce moment l'épisode 1, et faut avouer que c'est un peu mou, la voix off n'aidant pas, mais les images sont belles et ça apprend pleins de choses.