Voici une Information concernant le jeu Forza Horizon 4 :Aaron Greenberg précise que les réservations sont vraiment très bonnes et dépassent les attentes de Microsoft. Elles dépassent même selon lui celles du jeu Forza Horizon 3, écoulé pour rappel à 2,5 millions d’unités en six mois. Le titre devrait être le jeu le plus vendu de la Saga. Pour rappel, le jeu sortira le 02 octobre prochain...Source : https://gamingbolt.com/forza-horizon-4-preorders-tracking-well-ahead-of-expectations-microsoft