Le Monopoly Rick et Morty arrive en France et en version française !Le Monopoly Rick et Morty inclus 6 pions collector : Badge du Conseil des Rick, Boîte à larbins, Fiantouse, Pisto-portail, Vaisseau de Rick, Casque de Croquette.Il est distribué en exclusivité par Référence Gaming et Fabriqué par Winning Moves Be-bop-a-lula ! Joignez-vous à Rick, Morty et les Smith en parcourant tous les territoires du Multivers dans le Monopoly Rick et Morty.Achetez, vendez et négociez Anatomy Park, Gazorpazorp ou la Planète Squanch (et d’autres endroits de votre propre planète) pour vous envoler vers la victoire ! Choisissez votre pion personnalisé et investissez dans des Leviers à Flooble et des Boîtes à Gooble.Contenu du Monopoly Rick et Morty :- 1 plateau de jeu,- 6 pions,- 28 cartes Titre de propriété,- 16 cartes Câble Interdimensionnel II,- 16 cartes « On va faire schwifter ! »,- 1 paquet de billets de banque pour MONOPOLY,- 32 pions Levier à Flooble,- 12 pions Boîte à Gooble,- 1 règle du jeu,- 2 dés.