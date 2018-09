Voici une Information concernant le jeu Spider-Man :IGN a publié cette vidéo :Elle illustre le rendu du jeu dévoilé à l'E3 2017 et le rendu final du titre sur Ps4. Pour rappel, le jeu sort aujourd'hui officiellement...Source : https://www.ign.com/videos/2018/09/06/marvels-spider-man-ps4-e3-2017-vs-final-release

posted the 09/07/2018 at 12:44 PM by link49