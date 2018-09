Trad:

l'agence de détectives Pinkerton



MORT ou VIF



DUTCH VAN DER LINDE



Pour le vol de près de 150 000 $ de billets d’un bateau à BLACKWATER et de multiples comptages associés de Meurtre .



Chef de file de l'impitoyable VAN DER LINDE GANG, responsable des vols qualifiés de TRAINS et de BANQUES , à travers les états occidentaux. Un individu charismatique et manipulateur qui est censé abriter des idéaux subversifs et anti-américains.



La quarantaine, les cheveux noirs et la moustache, s'habille intelligemment. Dernière vue vers le nord dans les GRIZZLIES depuis BIG VALLEY , West Elizabeth.

Rockstar dévoile tout les membres de gang de Dutch, qui sont 23 en tout et chacun accompagné d'une citation illustrant leur personnalité, voir même un aperçu de leurs Background pour certains:Arthur Morgan: "On est des voleurs, dans un monde qui ne veut plus de nous"Dutch van der Linde: "Ils nous pourchassent sévèrement, car on représente tout ce qui leurs fait peur"Sadie Adler: "Personne ne me prendra plus jamais rien"Hosea Matthews: " J'aurais aimer aquerir de la sagesse à un prix moindre"Molly O'Shea: "Vous jouez à un jeu dangereux"Susan Grimshaw: "Je vous jure, la moitié d'entre vous pourriraient dans leurs recoin d'ordure, si personne ne vous mettez au courant"Pearson: " Les gens sont heureux et sont bien nourri, je pense que tout ira bien"Micah Bell: "Je crois qu'ils y'a des vainqueurs et des perdant... et rien d'autres à coté"Charles Smith: "Tout l'enfer que nous avons surmonté, nous méritons quelque chose en retour"Bill Williamson: "N'essayez rien de stupide et nous ne vous ferons rien de méchant"Leopold Strauss: "C'est un monde dégoûtant labas, et ça nous rattrape"John Marston: "J'imagine que tout ce qui me reste maintenant c'est des doutes, des doutes et des cicatrices".Abigail Roberts: "S'ils mettent qu'un bleu sur lui je le jure. Je déchaînerais les flammes de l'enfer sur eux moi même".Jack Marston: "Avez vous attrapez les méchants?"Karen Jones: "Escroqueries, dévaliser des banques, défoncer les riches et les gens horribles"Javier Escuella: "Si on devra se battre, on se battra. Si on devra fuire, nous fuirons. Si nous devrions mourir, nous mourrons, mais... on sera toujours LIBRE"Tilly Jackson: "La plupart d'entre nous ont grandi affamé, effrayé et seul, d'une manière ou d'une autre".L'oncle: "Les gens m'appel paresseux, je ne suis pas paresseux. C'est juste que j'aime pas travailler, il y'a une différence"Mary-Beth Gaskill: "Messieurs, j'ai pense avoir une bonne nouvelle".Lenny Summers: "Vivant en liberté ici... Comme ça, je n'aurais pas pu l'obtenir d'un autre moyen".Josiah Trelawny: "Pourquoi la romance serait elle être ridicule? c'est tout ce qu'il nous reste"Reverend Swanson: "J'ai beaucoup souffert et j'ai tout perdu, ma vocation, ma foie, ma famille..."Sean Macguire: "Laissez-moi m'en charger. Je suis capable de convaincre un chien de sortir d'une réserve de viande."