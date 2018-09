Bonjour a tous. Je m'excuse par avance pour mon français qui va faire soi-disant saigner des yeux (superbe image)Je voulais partager avec vous ce jeu que j'ai mis un peu de temps a faire car j'avais peur d’être déçu après avoir fini les œuvres d'art de Ueda que sont ICO ET SoTC, je ne sais pas pourquoi en fait .... car au final ce jeu est pour MOI le meilleur jeu de la ps4 et de très loin !!! Mise a part quelques problèmes avec Trico et un framerate un peu capricieux, le jeu est une petite merveille !! Graphiquement c'est sublime et les animations sont vraiment au dessus du lot, Trico fait partie de ma famille !! Et une fin encore une fois juste magistrale !! Pour moi Ueda est ce qui se fait de mieux en réalisateur !! Il devrais nous pondre une film !!Je laisse quelques images, gros spoil de partout alors attention !! Je garderais un souvenir de cette tuerie énorme !!Je reviens bientôt avec des Screens GTS , FM7 et DC bon jeux a tous .