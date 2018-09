Voila je viens de finir Shenmue 1 et ce jeu est enorme, l’ambiance musical la ville.Par contre certain passage dont on refais 150x la y’a de l’abus( le chario elevateur j’en pouvais plus)Et les bug j’ai perdus 2x ma save ca c’est abuséUn jeux incroyable qui malgres qu’il a pris chere dans les combats les visage reste a faire et m’a toucherAh oui a la fin j’ai save dessus ma seul sauvegarde et jpeut pas continuer mdrrrrrr faite attention!!Bon si vous avez des question comms, je vais faire le 2 maintenant