J'ai vu ça, il y a quelques jours et je me suis dit pourquoi ne pas partager.Nous connaissons tous la légendaire histoire d'amour entre Roméo & Juliette, mais celle d'Ali et Nino, un peu moins (moi pas du tout).Écrite par Kurban Said, auteur originaire d'Azerbaïdjan, Ali et Nino conte une histoire d'amour qui a lieu à Bakou entre un jeune homme musulman et une princesse chrétienne, originaire de Géorgie.Le roman publié en 1937, fut traduit dans 37 langues différentes avant d'être adapté au cinéma.Aujourd'hui, les deux amants en pris vie sous la forme de statues géantes de plus de 7m mètres de haut, avec une particularité.... les statues bougent.Nous devons cette œuvre à l'artiste Américaine Tamara Kvesitadz, exposé à Batumi, en Géorgie.Pour voir les deux amants se coller l'un à l'autre, il faut attendre 19 heures et rester les 10 minutes nécessaires avant de les voir se séparer et regarder chacune dans des directions différentes.