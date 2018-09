Pour célébrer la sortie complete de PUBG sur Xbox One, Xbox Australie a créer une manette édition limité antigraisse (200 unités). En avant premiere pour les Australiens agés de 18 ans ou plus.La manette personnalisée aux couleurs de PUBG est recouverte par une couche d'uréthane résistant à la graisse, aux rayures et à l'eau.Personellement j'en aurais vraiment eu besoin, je suis un vrai malpropre avec mes manettes !!

Who likes this ?

posted the 09/07/2018 at 12:14 AM by 117