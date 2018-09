Jeux Vidéo

La nouvelle du mois !!! J'adore leurs petits jeux, peut etre les seuls trucs potables à jouer sur smartphones. Le développeur japonais Kairosoft et leurs jeux de stratégie/simulation arrivent sur Switch !(Game Dev Story sur Android)Les jeux Game Dev Story & Hot Springs Story apparaissent dans le listing TGS des exposants :(A noter aussi dans la liste un "Space Channel 5 VR Kinda Funky" sur PS4)La console se prete parfaitement à ces petits jeux, jouer à ces trucs en nomade, dans son plumard, en coulant un bronze etc... Après tout dépendra aussi du prix, à la base ces jeux coutent entre 3 & 5 euros. Et espéreront que les autres jeux du développeurs débarquent aussi sur la console.(Hot Springs Story sur Android)Source : http://www.siliconera.com/2018/09/06/hot-springs-story-and-game-dev-story-nintendo-switch-ports-revealed/