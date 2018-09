Selon NPD, a la fin du premier trimestre, 70% des joueurs Switch avaient également une PS4/One.Perso je fais partie de ceux qui ont le combo PS4/Switch et j'en suis très satisfait.

Selon le Games Acquisition Monitor de NPD, à la fin du premier trimestre, environ 70% des personnes aux États-Unis qui possédaient une Switch possédaient également une PS4 et/ou une Xbox One. La propriété croisée sur les 3 consoles est assez élevée par rapport aux générations précédentes. Chaque système est suffisamment différencié pour qu'un grand nombre de personnes qui sont dans le jeu sur console possèdent plusieurs systèmes. Il n'y a aucun sens à opposer la console principale a la consoles secondaire. Chaque console fait ce qu'elle a à faire, et chacune le fait bien.

posted the 09/06/2018 at 06:52 PM by jenicris