Voici une Information autour de la Nintendo Switch :Au départ, le changement sur le jeu Splatoon 2 devaient avoir lieu le 07 septembre, jour du Nintendo Direct, annulé à cause des catastrophes naturelles quoi frappent le Japon. Les changements sur le jeu Splatoon 2 seront normalement effectivement le 14 septembre au lieu du 07, laissant supposé que le prochain Nintendo Direct aient lieu à cette date. Surement le 13 septembre à minuit donc…Source : https://www.gonintendo.com/stories/317577-rumor-splatoon-2-datamine-may-have-revealed-the-new-nintendo-di

