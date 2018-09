C'est ce qu'on pourrait croire certains et moi même aussi j'y ai cru.



Je précise que je suis un grand fan de bf1 et que je lai squatter presque 2 ans.



Je pensais arrivé sur bf5 oklm et faire mes ratios habituels.

Bon j'ai pris une petite gifle derrière les oreilles.



Car il va en surprendre plus d'un et surtout fuir plus d'un à mon avis.



La couche technique reste du bf1 aucun.m soucis on.pourrait croire à 1 dlc de loin (que de loin)

Pour passer rapidement la dessus oui ca bute encore tout ce qui se fait aujourd'hui c'est que une beta multi mais ça envoie tellement Rotterdam est À tomber et la partie sonore tjs au top.



Côté changement le médic se retrouve avec des armes assault et l'assaut l'inverse (Bon c pas totalement vrai mais en gros c'est l'idée )



Faire du médic une classe encore plus tourner vers lattaque ca me dérange pas.



Le.probleme (ou non) c'est que Dice à décidéavec ce bf5 de s'ecarter du cote grand public je trouve en invitant les joueurs à vraiment (mais vraiment jouer teamplay)



Être en assaut et avoir 31(+31) balles ca va en calmer plus dun.

Tu tue 1 mec ou 2 et t à sec.pareil pour le.medic.



La vie ne remonte plus à 100% toute seule finie la.regen derrière une caisse !!







Le seul moyen de récup c'est aller à des points sur les drapeau pris et aller se recharger en munitions sois même ou que un soutien de ta squad talimente ce qui ne mest pas encore arrivé malheursement .



Et c'est CA le.probleme pour le.moment.

Pareil pour les medikits si t pas médecin tu dois vraiment compter sur ton équipe.



Si tu est un.rusheur qui aime bien aller au contact te la jouer rambo on oublie car tu ne peux pas buter 4 ou 5 mec tu sera en galère en.3 secondes entre deux points avec ton.gun..



Je suis sceptique pour le.moment.

C'est une très bonne idée car ca force les joueurs à jouer vraiment en équipe et ca force à jouer la classe à fond (dans l'optique les soutiens et médic sont les 2 classes sur qui il.va falloir compter )



A voir avec le temps pour l'instant javoue quil va falloir un temps d'adaptation car ca pardonne pas!



A noter aussi que le TTK des armes et plus bas donc on est censé tuer plus vite si on.sait viser bien sûr!!



Perso je rajouterais un chargeur en plus Mais ce qui est sûr c'est que ça va force à tout réapprendre et c'est peut être pas plus mal en tout cas vivement le 20 pour voir la version finale et si des changements auront lieu