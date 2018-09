non

Metroid : Equestrian Races

WarioWare : Fart Mania

Sur le site de Nintendo (US), le titre du prochain Yoshi est apparu (comme le montre la capture) puis a disparu, ça se trouve c'était prévu lors du Nintendo Direct qui aurait du avoir lieu cette nuit (ça a été repoussé à cause dû tremblement de terre subi par le Japon en ce moment), la présentation du jeu avec la date précise.La seule certitude que nous avons c'est que Yoshi sort en 2019.Il y a quelques temps une liste de jeu () avait été évoqué :Animal Crossing: Town FounderIce Climbers Party: Break the Ice!Kirby WarriorsLEGO The Legend of ZeldaLuigi’s Mansion Pop!Mario Kart 8 Deluxe DLC Pack #1Mario, Sonic, and Pac-Man at the 2020 Tokyo Olympic GamesMetroid Prime 4: AlterationNew Super Mario Bros. CollectionNintendo WorldOverwatchPaper Mario: Clay CatastrophePikmin 4PlayerUnknown’s BattlegroundsPokemon Elite Diamond and Elusive PearlPunch-Out!! A New Challenger!Rhythm Heaven and Rhythm HellSwitchmo (Pushmo 5)et aussi :Maintenant, la question est de savoir, de cette liste, les titres farfelues et les titres qui pourraient être réellement annoncés...