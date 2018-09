Test

Retour des vacances et première review du mois !

J'espère que vous avez passé de bonne vacances !



On s'attaque à Spider-Man sur PS4 qui sort ce 07 Septembre ! Garantie No Spoil. Seulement du Gameplay & du Trailer !



PS : Oui je voulais dire "Pessimisme" au lieu de "Pessimiste" ...

Nouveau film, Nouveau jeu de Spider-Man ! Bon encore un énième jeu sur l'araignée qui va être mauvais.... Et bah non ! Surprise, Spidey-Man fait ce que Batman avait réussi à faire il y a quelques années, et nous surprend avec un jeu complet et où le fun ainsi que le réalisme se mêle pour faire quelques chose de presque parfait !