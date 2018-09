Au niveau du contenu de l'édition spécial Spiderman... bon heureusement que j'ai payer le jeu 59,90e et non 80euro, car ta rien dedans pas de dlc pour avoir quelques costumes ou des conneries qu'on a chaque version spécial d'un jeu, non seulement il y a un season pass, mais en plus ta rien dedans XD, juste un "échantillons" artbook et et et un AUTOCOLLANT!Sinon ZOE2 avec le fourreau, la classe