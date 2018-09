Voici une Information autour de la Nintendo Switch :Contrairement à l’ancien Directeur de la PlayStation, Andrew House, John Kodera pense qu’il y a un avenir pour les jeux portables et que Sony essaie différentes approches dans ce domaine. John Kodera a également laissé entendre que la prochaine console PlayStation de Sony pourrait être, à certains égards, similaire à la Nintendo Switch. Il pense qu’au lieu de séparer les consoles de salon et les consoles portables, les jeux portables pourraient être considérés comme une «méthode» pour offrir des expériences de jeu. Il ajoute qu’il estime qu’il faut continuer d’explorer ce que les clients veulent en jeux portables et donc réfléchir à de nombreuses options, en tirant parti des connaissances et de l’expérience acquis après quatre générations de consoles. C'est très différent de ce qu'Andrew House a dit par le passé, vu qu’il il pensait qu'il n'y avait pas d'avenir pour les jeux portables, car la PS Vita était un échec commercial. D’ailleurs, le PDG de Sony a déjà déclaré qu'il ne voyait aucun potentiel commercial dans la Nintendo Switch...Source : https://nintendosoup.com/sony-might-be-thinking-of-making-a-handheld-console-similar-to-nintendo-switch/