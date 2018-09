Nouvels artworks pour RDR2 représentant les membre de la bande de Dutch dont on fera parti, Rockstars semble posté chaque nouvelle affiche toute les demi heure, donc peut autre d'autres arriverons plutard:Dutch van der Linde: "Ils nous pourchassent sévèrement, car on représente tout ce qu'il leurs fait peur"Hosea Matthews: " J'aurais aimer aquerir de la sagesse à un prix moindre"Molly O'Shea: "Vous jouez à un jeu dangereux"Susan Grimshaw: "Je vous jure, la moitié d'entre vous pourriraient dans leurs recoin d'ordure, si personne ne vous mettrez au courant"Pearson: " Les gens sont heureux et sont bien nourri, je pense que tout ira bien"Micah Bell: "Je crois qu'ils y'a des vainqueurs et des perdant... et rien d'autres à coté"Charles Smith: "Tout l'enfer que nous avons surmonté, nous méritons quelque chose en retour"Bill Williamson: "N'essayez rien de stupide et ne nous ferons rien de méchant"Leopold Strauss: "C'est un monde dégoûtant labas, et ça nous rattrape"John Marston: "J'imagine que tout ce qui me reste maintenant c'est des doutes, des doutes et des cicatrices".