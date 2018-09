Une nouvelle qui va chambouler le monde du high tech, le fabricant de confiseries UHA Mikakutō vient de sortir une console VR spécialement dédiée à ses bonbons Puccho : le "PUCCHO A-N 4G GOGGLES AGOKUI".Vous êtes seul, avec une vie de merde ? La chanteuse Kanna Hashimoto vous tendra délicatement des bonbons en 4D !Le système est donc conçu pour vous gaver de bonbon, mais il semblerait que la société avait déjà sorti une 1ere version, mais sans le système de poussoir qui vous mais la tête en arrière.Pour le moment aucune disponibilité prévue pour l'occident, c'est dommage j'aurais bien voulu un modèle avec des tranches de saucisson.

posted the 09/06/2018 at 02:07 PM by famimax