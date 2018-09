Bonjour à toutes et à tous,J'ai choisi Dragon Quest XI pour ma PS4 en cette rentrée 2018. Devant les différents tests détaillants la facilité du jeu, grâce à des ajouts modernisant la série, j'ai choisi de me lancer dans "la quête draconienne", c'est a dire l'application de conditions particulières. J'ai choisi l'impossibilité de fuir et les monstres plus puissants, qui relève bien l'intérêt et l'aspect stratégique des affrontementsJe me demandais ce que vous aviez choisi comme handicaps draconiens ou si vous étiez rester en standard pour votre premier run ? Et surtout qu'est-ce que vous en pensez de cette difficulté "à la carte" ?Merci à celles et ceux qui répondront