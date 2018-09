Voici une Information concernant le jeu The Legend of Zelda : Breath of the Wild :Et voilà, le jeu The Legend of Zelda : Breath of the Wild devient le Zelda le plus vendu au Japon depuis que Media Create a commencé à collecter les données. Au 2 septembre, le jeu, sur Nintendo Switch et WiiU, s'est écoulé à 1 258 611 d'exemplaires, dépassant ainsi l'ancien détenteur du titre, The Legend of Zelda : Ocarina of Time et ses 1 257 205. Voici d'ailleurs le dix jeux de la Saga les plus vendus sur ce marché :01. [NSW+WIU] The Legend of Zelda : Breath of the Wild {2017.03.03} (¥6.980) – 1 258 611 exemplaires vendus02. [N64] The Legend of Zelda : Ocarina of Time {1998.11.21} (¥6.800) – 1 257 205 exemplaires vendus03. [NDS] The Legend of Zelda : Phantom Hourglass {2006.06.23} (¥4.800) – 908 434 exemplaires vendus04. N64] The Legend of Zelda : Majora’s Mask {2000.04.27} (¥6.800) – 876 575 exemplaires vendus05. [GC] The Legend of Zelda : The Wind Waker {2002.12.13} (¥6.800) – 837 391 exemplaires vendus06. [NDS] The Legend of Zelda : Spirit Tracks {2009.12.23} – 700 373 exemplaires vendus07. [WII+GC] The Legend of Zelda : Twilight Princess {2006.12.02} (¥6.476) – 642 607 exemplaires vendus08. [3DS] The Legend of Zelda : Ocarina of Time 3D {2011.06.16} (¥4.800) – 613 328 exemplaires vendus09. [3DS] The Legend of Zelda : Majora’s Mask 3D {2015.02.14} (¥5.076) – 464 196 exemplaires vendus10. [3DS] The Legend of Zelda : A Link Between Worlds {2013.12.26} (¥4.800) – 443 630 exemplaires vendus11. [WII] The Legend : Skyward Sword {2011.11.23} (¥6.476) – 358 601 exemplaires vendusEt le jeu n'a pas fini de se vendre en plus...Source : https://nintendosoup.com/japan-breath-of-the-wild-is-now-the-bestselling-legend-of-zelda-game-in-history/