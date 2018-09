Le 1er : OGame

Le 2eme : La Brute

Le 3eme : Hordes

Il y a quelques jours, je me suis mis à penser à tous ces jeux que j'ai pu jouer sur Navigateur.Et j'en ai trouvé 3 principaux, est-ce que vous y avez déjà joué, et est-ce que vous en aviez d'autres ??D'après le wiki, sorti en 2002, toujours actif.Il s'agit d'un jeu de gestion et de stratégie en temps réel.l'un des plus vieux que je connaisse et l'un des meilleurs.Date de 2008, ressortie sur iOS et Android sous le nom "My Brute", un jeu de combat.sympathique, un petit passe temps vu qu'on est limité à 3 défaites par jours, on rage souvent sur l'aléatoire des combatsDatant de 2008 aussi, il s'agit d'un jeu de survie en temps réel, dont le but est de gérer/fortifier votre ville et vos ressources pour survivre le plus longtemps possible.Pour moi un excellent jeu, l'un des meilleurs avec OGame pour ma part, par contre (à l'époque) faut tomber avec des joueurs investis, mais il reste excellent et très difficile pour un jeu sur NavigateurVoilà, il y a d'autre merde que j'ai essayé, mais c'est les 3 qui me sont restés en tête.Et vous en avez vous, si oui lesquels ??Et si vous avez des retours/avis à faire sur les 3 jeux présentés ??