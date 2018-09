Bonjour, bonsoir!

Je suis de passage pour vous annoncer que le nouvel épisode du let's play de Yakuza 0 traduit par mes soins en vostfr est disponible depuis quelques jours. Si je parviens a tenir un durée équivalente pour les prochains, il me sera possible de les sortir plus régulièrement. N'hésitez pas à commenter!

