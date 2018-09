Avec les nouvelles notes controversées sur Spiderman (à juste titre ou non, je ne sais pas, je n'ai pas encore reçu mon exemplaire), la question des notes dans les tests de jeux vidéo revient sur la devant de la scène !Et c'est Polygon qui donne un grand coup de pied dans la fourmilière en.... Supprimant les notes !Personnellement, j'aimerais savoir ce que vous pensez du coup de leur nouveau style littéraire, plus basé sur l'expérience présente de jeu :Ils rejoignent du coup Kotaku dans ce style "review without notation" que je trouve, pour ma part, très interessant !Mais j'aimerais savoir votre avis la dessus. Est-ce que des tests sans notes, ça vous gênerait ? Est-ce que ce sont encore des tests ? Ne devrait-on pas appeler cela des opinions ? Des avis ? Des critiques ? J'avoue que le changement de Polygon m'a donné envie de les suivre dans la même voie (actuellement, j'ai un système de classe (S, A, B, C, F, sur les notations des fins de niveau de Sonic) et j'hésite grandement à carrément supprimer ce concept... Mais je me pose des questions sur la perception de ma communauté par rapport à cela (je vais également écrire un article sur mon blog quand je me sentirais prêt). Votre avis extérieur me sera très précieux, merci d'avance