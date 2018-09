Voici une Information autour de la Nintendo Switch :Forever Entertainment et Madmind Studio annoncent que le jeu Agony sorti en début d'année sur PC, Ps4 et Xbox One sortira en fin d'année sur Nintendo Switch. Le Studio précise que cette version ne contiendra pas les bugs de la version PC à son lancement...Source : https://www.nintendo-insider.com/agony-torments-nintendo-switch-in-hell-this-year/