Full power-up mode, allowing players to power their ships to maximum weapon in Infinite Mode, and Fast forward, the ability to speed up the game in any mode. The Switch version will also feature in-game achievements.

– Two complete games: includes all 8 original R-Type levels and all 6 original R-Type II levels

– Switch between hi-res 2D/3D graphics with revamped music, or play the classic versions with the push of a button

– Infinite Mode and Level Select: learn the levels inside and out for the perfect, 1CC runs

– Co-op Mode: 2 players can play together “couch co-op” style or add collision for competitive play

– Slow motion play function: weave through bullets and enemies with ease

– Custom controller configuration: change the button layout to match your play style

Après avoir annoncé la disponibilité de R-Type Dimensions au japon, Tozai Games confirme que le jeu sera bien sur nos Switch US et Européenne pour la fin d'année.Par contre, on n'a pas encore prix de cette cartouche qui regroupe le premier et second épisode.Comme dit plus haut, R-Type Dimensions regroupe les deux premiers épisodes de la série avec des graphismes 3D HD et une remastrerisation de la bande sonore, ainsi que les graphismes d'origines.PS: Je n'ai pas traduit, car je n'arrivais pas à trouver sur certains points les mots exacts à la technique; donc il vaut mieux laisser l'original.Personnellement, je suis heureux de voir de tels Shoot them up, car pour moi c'est ça qui représente le genre.De plus, ça me laisse espoir de revoir le trois de la SNES qui m'aura bien fait chier en son temps, et surtout espoir d'avoir R-Type Léo qe je n'ai jamais fait.Et re-espoir de voir un beau remake de Axelay ou une suite par Treasure; du moins si certains developpeurs reviennent.