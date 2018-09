Voici une Information autour de la Saga The Legend of Zelda :Eiji Aonuma, producteur de la série The Legend of Zelda, a partagé quelques détails sur le prochain jeu de la Saga The Legend of Zelda. Il a déclaré qu’il était possible que le prochain Zelda qui sortira après le jeu The Legend of Zelda : Breath of the Wild sorte aussi sur Nintendo Switch. En ce qui concerne le prochain jeu ou sa sortie, Aonuma n’a bien évidemment partagé aucun détail à ce sujet. Le producteur a également ajouté que le jeu The Legend of Zelda : Breath of the Wild n’a pas encore utilisé toutes les nouvelles fonctionnalités de la Nintendo Switch, et que les développeurs devraient faire attention à ce que le prochain Opus les exploite...Source : https://nintendosoup.com/aonuma-theres-a-chance-the-next-legend-of-zelda-is-on-switch/