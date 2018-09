Bonjour,



Je suis en train de faire le mode défi du dlc, et je comprends pas, même en facile je me fais poutrer. Il se passe quoi avec ce mode de jeu? faut faire quelque chose de précis? Je suis en ng+, et je comprends pas comment on peut survivre avec autant d'ennemis qui apparaissent par vague.



MErci de vos aides.



Vivement le dlc histoire!