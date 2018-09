Films

Mauvaise nouvelle pour les fans de Maverick, le film Top Gun 2 est retardé d'un an. Sortie prévu en Juin 2020



Au casting, outre Tom Cruise, nous retrouverons Glen Powell, Jennifer Connelly, Miles Teller, Jon Hamm ou encore Ed Harris.



Il y a quelques mois, Val Kilmer s'était amusé à expliquer sur Reddit, combien le tournage de Top Gun fut bien plus fun pour lui que pour Tom Cruise:



"Tom Cruise est un amour. Nous autres, les vrais pilotes et moi, nous étions du genre remuants. On passait notre temps à traîner avec de jolies figurantes et rouler des mécaniques dans de grosses bagnoles autour de San Diego, mais Tom avait toujours une scène à tourner. Il était contraint de rester sur le plateau au lieu de venir s'amuser avec nous".





En vrac

Nouvel article, pour la rubrique en vrac, avec aujourd'hui, du lourd.Aller commençons par les news cinéma.Rien ne va plus pour James Bond 25, Danny Boyle s'en va pour différents créatifs. Michael G. Wilson, Barbara Broccoli et Daniel Craig l'ont annoncés sur Twitter.Pour le moment, aucun bouleversement dans la production, la date de sortie est toujours fixé au 29 Octobre 2019.MGM ne produit plus le film, Universal s'en occupe maintenant (je ne savais pas ça).[MAJ] Date de sortie le 8 Novembre voir même plus tard au moment ou j'écris cet article.Idris Elba confirme ne pas être en lice pour le rôle dans un prochain James Bond.Apparemment, Warner Bros. vaudrait engager Lady Gaga pour un rôle principal dans le film Birds of Prey.Très impressionné par le rôle de la chanteuse dans le film A Star is Born avec et par Bradley Cooper, la Warner, serait prêt à mettre la main à la poche pour que Lady Gaga s'affiche au casting du film.La Warner aimerait lancer la production du film en début d'année prochaine.Le film Sans un Bruit aura droit à une suite en 2020.Aucune informations sur la suite du film.Un remake pour le film Big Trouble in Little China est en préparation du côté de la Paramout.Dans le rôle principal, un acteur qui croule sous les projet (entre les séries et les films et peut être un retour sur le ring), Dwayne Johnson."Ce projet a beaucoup avancé, détaille le producteur. On s’y attelle et croyez-moi, ce ne sera pas un remake de Big Trouble in Little China. Vous ne pouvez pas refaire un tel classique, donc ce qu’on prépare, c’est une continuation de l’histoire. On va développer son univers. Tout ce qui s’est passé dans le film original existe par lui-même, et je pense qu’il n’y a qu’un seul acteur pour incarner Jack Burton, donc Dwayne Johnson n’essayera jamais de jouer ce personnage. On s’éclate à préparer ça. L’histoire qu’on a imaginée nous donne un certain espace de création. Mais, non, ce ne sera pas un remake. Ce sera une continuation, et on développe tout ça activement. Je pense que vous allez en entendre parler concrètement très bientôt."Rien ne va plus chez DC Comics, après avoir annoncé l'arrivé d'Alec Baldwin dans le film Joker, celui-ci annonce déjà son départ. Même pas 2 jours au casting du film !!!Apparemment, l'acteur n'avait pas encore signé son contratVraiment dommage, car Alec aurait fait un bon Thomas Wayne.Le tournage est toujours prévu pour ce mois ci, avec toujours Joaquin Phoenix, Zazie Beetz, Frances Conroy, Marc Maron et Robert De Niro.Dernier Teaser pour The Predator avant sa sortie en salle.Réalisé par Shane BlackCasting Boyd Holbrook, Trevante Rhodes, Jacob Tremblay, Keegan-Michael Key, Olivia Munn, Sterling K. Brown, Alfie Allen, Thomas Jane, Augusto Aguilera, Jake Busey, Yvonne StrahovskiEn attendant sa sortie en Décembre, DC nous balance une nouvelle photo du film. Une sorte d'hologramme ?De plus Zack Snyder sera crédité au générique en tant que Producteur-Executif au côté de sa femme Débora Snyder.Nouvelles photo pour Shazam!, le film arrivera en 2019 et la comm, commence déjàJe pense que Warner, n'a pas trop le choix de balancer la sauce car avec le flop de Justice League...HBO annonce sa première production Japonaise (en co-prod avec Hulu) Miss Sherlock.Yûko Takeuchi (Flashforward) est Sherlock, Shihori Kanjiya (Repeat) est Wato et Ken’ichi Takitô (The Blood of Wolves) est Inspector Reimon.La saison 1 est composée de 8 épisodes d'une heure, disponible sur Hulu et HBO Go, avec un épisode/semaineApple confirme sa commande de la série Fondation basé sur les livres d'Isaac Asimov.La saison 1 comptera 10 épisodes et sera disponible uniquement sur le service de SVOD d'Apple.David S. Goyeret Josh Friedman sont aux commandes de l’adaptation TV, tandis que a fille de l’auteur, Robyn Asimov, sera productrice exécutive.Fondation se déroule environ 22.000 ans dans le futur. L’humanité s’est répandue dans toute la galaxie et occupe 25 millions de planètes. La saga, pensée comme un « roman historique du futur », met en scène des humains et plus rarement des robots.L’œuvre parue entre 1942 et 1993 comporte cinq romans. Elle a reçu en 1966 le prix Hugo spécial de la meilleure série de science-fiction/fantasy de tous les temps.Premières images pour Doom PatrolAu casting, nous retrouverons, Tudyk, Brendan Fraser, Diane Guerrero (Jane The Virgin, Orange is the New Black) qui jouera Crazy Jane, April Bowlby (Drop Dead Diva) qui sera Elasti Woman et Jovian Wade (EastEnders) qui jouera Cyborg.La série est écrite par Jeremy Carver. Carver, Geoff Johns, Greg Berlanti et Sarah Schechter sont à la production de la série.Premières images pour la série DC Titans qui sera exclusivement sur le service de SVOD de DC, le DC Universe.La série comptera 12 épisodes et sera disponible dès le 12 Octobre avec une épisode/semaine.L'abonnement au service DC Universe coute 8$/moisToujours pas de date pour chez nous.Titans est produit par Akiva Goldsman, Geoff Johns ainsi que Greg Berlanti et Sarah Schechter, comme toutes les séries DC.En attendant plus d'informations sur la série Stargirl, DC nous dévoile le logo de la série live.La série sera disponible sur le service de SVOD DC Universe en 2019Netflix lance la promo de SA plus grosse série, House of Cards. Avec un teaser qui annonce la mort de Franck Underwood.Après les révélations sur Kevin Spacey l'année dernière, Netflix à décidé de tuer le personnage.La nouvelle saison de Doctor Who sera lancée dès le 7 Octobre sur la BBC.Cette saison 11, nous permettra de découvrir Jodie Whittaker en tant que treizième doctor.Pas de date pour la France pour le moment.-Eva Longoria, rejoint le casting du film Dora l'Exploratrice-Le film Star Wars Episode IX, pourrait voir son tournage s'achever en Février 2019-Glow aura droit à une saison 3, toujours en exclu sur Netflix-Superman et Lois Lane vont rejoindre le crossover de DC-La série Big Band Theory se termine avec la saison 12-Jane Kaczmarek, rejoint la saison 3 de This is Us-Une mini-série sur Elephant Man est en production, avec Charlie Heaton