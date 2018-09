News

Interview parqui a pu s'entretenir ya quelques jours avecsur le jeuBI : Je pense que c’est le super-héros le plus fiable qui existe, sur lequel on peut compter. Il y a par exemple Tony Stark qui est riche et peu accessible, Thor est un dieu, et Steve Rogers qui devient également moins accessible lorsqu’il revêt son costume. A mon sens, il est si populaire parce qu’il n’est pas parfait, il peut être gênant par moments, vulnérable, il apparaît vraiment humain et je pense que c’est pour cela que nous l’aimons tous.En tant que développeur, c’est super fun parce que ses pouvoirs sont incroyables (rires), il parcourt la ville et toutes les choses qu’il peut faire avec ses toiles, et d’un point de vue de la narration, son côté humain, sa vulnérabilité, sa fiabilité font de lui un personnage particulièrement intéressant avec lequel travailler.Je me rappelle avoir appelé ma femme pour lui dire que j’allais être le réalisateur du jeu et partagé mon enthousiasme, mais j’avais aussi super peur (rires) car je ne voulais pas me louper, donc j’ai ressenti à la fois une véritable joie mais également une véritable peur. Je sais que c’est cliché de dire ça, mais ce personnage implique beaucoup de responsabilités.Il y a tant de personnes qui attendent un Spider-Man de qualité que nous voulons simplement faire les choses bien, en particulier compte tenu de la popularité de Marvel aujourd’hui, et plus généralement du passif que les gens ont avec ce héros. Cela implique beaucoup de responsabilités pour faire les choses bien et nous travaillons ardemment pour atteindre cet objectif.Selon moi, l’aspect le plus évident est que nous développons vraiment l’histoire du point de vue de Peter Parker, j’espère d’ailleurs que vous en aurez un avant-goût aujourd’hui, celui-ci étant omniprésent même dès les premières heures. Si vous regardez les titres First Party Sony, il y a tant d’expériences narratives et d’écrivains formidables, et nous voulons en faire partie.Il y a également des histoires Marvel incroyables au cinéma ou dans les comics, et nous souhaitons aussi être au même niveau, cela représente donc un défi pour nous. Nous avons dû soigner les déplacements, faire en sorte que les combats procurent de bonnes sensations et exploitent les capacités de Spider-Man, mais je pense que les gens vont être surpris de l’enrobage narratif de cette expérience. Cela va au-delà de Spider-Man, ça traite de Peter, de Mary Jane et de tous les autres.Sunset nous a été d’une très très grande aide, parce que ça a été notre premier jeu en monde ouvert, et il nous a appris à concevoir une ville. Celle que nous avons créé cette fois-ci est bien plus vaste qu’auparavant, c’était indispensable car Spider-Man se déplace très vite, bien plus rapidement que le personnage de Sunset Overdrive ne pouvait le faire.Sunset se déroulait dans un univers post-apocalyptique, il n’y avait pas de trafic, de PNJ, de gens qui se promenaient dans la rue, nous avons dû tout fabriquer, et je pense que sans l’expérience acquise sur ce titre, cela aurait plutôt dur que ce soit pour bâtir le monde ou pour arriver à ce rendu photo-réaliste. Cela reste difficile, mais ça nous a octroyé un avantage indéniable. Nos connaissances de Sunset sur les déplacements ont également été bénéfiques, afin de transposer ce savoir-faire et l’appliquer dans Spider-Man.Alors dans la partie à laquelle vous allez jouer, elle peut s’infiltrer dans la galerie et prendre des photos (comme expliqué dans notre preview). Mais au fil du jeu, ses mécaniques s'étofferont.Je ne peux pas vous dire spécifiquement les effets de cette tenue, mais si vous avez vu le film… vous avez une petite idée de ce qui vous attend...Nous voulions avoir un soft qui puisse être joué par beaucoup de monde, que les gens puissent le prendre en main facilement et qu’ils traversent la ville en se balançant de toile en toile avec aisance. C’est un peu la même chose pour les combats, mais il y a cette profondeur issue des nouvelles capacités que vous débloquerez, des compétences qui vous pousseront davatange à l’expérimentation.Ceux qui marteleront la touche carré (ndlr : bouton d’attaque) seront stoppés par certains ennemis. Et quand vous commencez à étudier les possibilités telles que : “je peux me débarrasser de cet adversaire, je peux combiner ces deux choses, je peux utiliser des éléments du décor, déclencher une bagarre en me faufilant derrière une cible” etc. alors vous vous apercevez de la profondeur du système. Même avec un seul mouvement, les options peuvent être multiples.Merci, et oui, vous avez raison à 100%. Cela a nécessité beaucoup de travail de la part de notre équipe qui modélise le personnage, de nos animateurs qui nous ont fait des retours et ont travaillé avec leurs programmeurs pour s’assurer que Spidey bouge d’une certaine manière.Nous avons une équipe d’animateurs incroyablement doués qui sont exigeants avec eux-mêmes, et qui ont repoussé leurs limites pour que Spider-Man puisse se mouvoir extrêmement bien. Le rendu de Spider-Man et sa façon de bouger ont requis beaucoup de coordination entre les différents développeurs.(Rires) Ce sera à vous de me le dire, je ne le dirai jamais. Je regarde des gars comme Cory Barlog avec Kratos ou Neil Druckmann, qui sont des maîtres lorsqu’il s’agit de conter une histoire, et si pouvions recevoir la même considération, ce serait fantastique. Mais c’est aux joueurs d’en décider, et non à moi.Malheureusement, ça ne va pas être une question pour moi, ce serait plus à Ted Price (ndlr : président et CEO d’Insomniac Games) d’y répondre.