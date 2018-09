C'est sur son compte twitter quevient d'annoncer quesera présentau. On parle d'une présentation prévue le dernier jour du salon,avecbien sur et des acteurs de la version japonaise du jeu.Une belle occasion d'avoir des nouvelles informations sur cette future exclusivité

Who likes this ?

posted the 09/05/2018 at 12:45 PM by leonr4