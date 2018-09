Annoncé il y a peu, voici le premier trailer de The Ninja Warriors Once Again!Développé par Natsume, Il s'agit d'un remake du jeu Ninja Warriors sur Super Nintendo, de la même manière que fut refait wild guns reloaded il y 2 ans!Au programme, sprites retravaillés, décors retravaillés, nouvelles animations, nouveaux stage ainsi que 2 nouveau personnages jouables!Voici une comparison entre les 2 versions :

posted the 09/05/2018 at 08:00 AM by megaman