Voici une Information concernant le jeu Yo-Kai Watch Busters :On commence avec les premières notes :- Nintenderos : 80/100- Nintendo Life : 80/100- SpazioGames : 70/100- IGN Italia : 65/100Puis le test de Gameblog :Et pour finir, sa moyenne Metacritic actuelle :Pour rappel, les jeux sortiront ce vendredi chez nous...Source : http://www.gameblog.fr/tests/3144-yo-kai-watch-blasters-3ds

posted the 09/05/2018 at 07:04 AM by link49