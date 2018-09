Je viens de terminer à l'instant Metro 2033 et ça fut un vrai plaisir d'y jouer. Il était à 10 euros et je regrette pas.Le jeu possède une ambiance unique et pesante surtout lorsqu'on se retrouve seul. On m'avait conseillé de mettre les voix en russes pour avoir une totale immersion. L'histoire du jeu est bien sympa et c'est rare que ça me plaise dans un FPS surtout. Les phases de gameplay sont stressant enfin surtout quand je suis arrivé vers la bibliothèque là j'ai compris que j'allais passé un sale moment. Les gros monstres qui meurent au bout de 545455 balles dans la tête et qu'ils te forcent à les fuir comme la peste vu que tu n'as pas un nombre illimité de balle, la fuite est la seule solution pour ne pas gaspiller trop de balle! En général, les phases avec les monstres sont bien amené ( intensif, jouissif). Les seuls remords par contre c'est dés qu'on arrive dans un camp ennemie humain, tu sais déjà que tu vas les tuer facilement et ça enlève la tension mais ça c'est dans tout les fps horror et le chapitre 7 dans la tour à la con où j'ai rien pigé avec l'autre dimension à la con où je suis mort plein de fois sans rien comprendre xD.En tout cas, je passe au suivant en attendant Metro Exodus! ( Sinon, j'ai joué en mode survie , le mode spatial, ça doit être un truc avec plus de munition j'imagine)PS: Mettre la sensibilité à fond car ton personnage tourne trop lentement au début du jeu xD.