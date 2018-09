Jeux Vidéo

Mon info du jour, et sûrement une info dont la plus part des gens s'en branlent, c'est cette annonce de Zen Studios. L'éditeur va enfin faire des "vrais" tables !Leurs jeux ("Zen Pinball" et les "Pinball FX") sont sûrement les meilleures simulations de flippers, mais ça manquait vraiment de ne pas avoir de vrais tables de flippers cultes, qui se retrouvées depuis longtemps chez la concurrence (FarSight Studios et ses "The Pinball Arcade").L'éditeur récupère les licences Williams & Bally et annonce un pack avec 4 tables (Fish Tales, Junk Yard, Medieval Madness and The Getaway: High Speed 2) :Espéreront que d'autres tables et d'autres licences (Gottlieb, Sega, Stern...) suivront